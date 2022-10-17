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17 октября 2022, 13:36 | Обновлено 17 октября 2022, 13:41
321
0

Уже не Китай. Названо место проведения Кубка Азии-2023

Ковидные ограничения изменили планы

17 октября 2022, 13:36 | Обновлено 17 октября 2022, 13:41
321
0
Уже не Китай. Названо место проведения Кубка Азии-2023
Twitter

Розыгрыш Кубка Азии в 2023 году состоится в Катаре. Он примет слет лучших сборных континента в третий раз в истории. Ранее турнир проводился в Катаре в 1988 и 2011 годах

Первоначальной принять Кубок Азии-2023 должен был Китай. Однако оргкомитет отказался от проведения турнира из-за ковидных ограничений.

Предыдущий розыгрыш Кубка Азии состоялся в 2019 году, его выиграла сборная Катара.

Как известно, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре состоится чемпионат мира по футболу

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Источник Sky Sports
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