Уже не Китай. Названо место проведения Кубка Азии-2023
Ковидные ограничения изменили планы
Розыгрыш Кубка Азии в 2023 году состоится в Катаре. Он примет слет лучших сборных континента в третий раз в истории. Ранее турнир проводился в Катаре в 1988 и 2011 годах
Первоначальной принять Кубок Азии-2023 должен был Китай. Однако оргкомитет отказался от проведения турнира из-за ковидных ограничений.
Предыдущий розыгрыш Кубка Азии состоялся в 2019 году, его выиграла сборная Катара.
Как известно, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре состоится чемпионат мира по футболу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эль Класико в девятом туре Ла Лиги
Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе