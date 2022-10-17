Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

В первом круге украинка сразится против Александры Саснович (№32 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Корне – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против четвертой сеяной Марии Саккари.

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