Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Гвадалахаре
17 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
В первом круге украинка сразится против Александры Саснович (№32 WTA). Встреча состоится вторым запуском после поединка Корне – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против четвертой сеяной Марии Саккари.
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