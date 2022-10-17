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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 10:53 |
1874
1

Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1

11-метровый удар был назначен правильно

17 октября 2022, 10:53 |
1874
1
Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1
СК Днепр-1

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку противоречивого игрового эпизода в поединке 7-го тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» (2:3), состоявшемся 16 октября.

«44-я минута. Игрок № 29 ФК «Рух» не намерен играть, чтобы завладеть мячом, и намеренно вмешивается только с одной целью – создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а только задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока №11 ФК «Днепр-1», вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно», – говорится в разъяснении Комитета арбитров.

Отметим, что официальные лица команд «Рух» и «Днепр-1» устроили потасовку после окончания матча.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Сергей Долина
Суддя відсудив правильно, питань немає.
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