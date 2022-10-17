Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1
11-метровый удар был назначен правильно
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку противоречивого игрового эпизода в поединке 7-го тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» (2:3), состоявшемся 16 октября.
«44-я минута. Игрок № 29 ФК «Рух» не намерен играть, чтобы завладеть мячом, и намеренно вмешивается только с одной целью – создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а только задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока №11 ФК «Днепр-1», вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно», – говорится в разъяснении Комитета арбитров.
Отметим, что официальные лица команд «Рух» и «Днепр-1» устроили потасовку после окончания матча.
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