Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку противоречивого игрового эпизода в поединке 7-го тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» (2:3), состоявшемся 16 октября.

«44-я минута. Игрок № 29 ФК «Рух» не намерен играть, чтобы завладеть мячом, и намеренно вмешивается только с одной целью – создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а только задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока №11 ФК «Днепр-1», вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно», – говорится в разъяснении Комитета арбитров.

Отметим, что официальные лица команд «Рух» и «Днепр-1» устроили потасовку после окончания матча.