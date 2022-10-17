Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 10:39 |
3985
3

ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо

Михаил быстро восстановил преимущество своей команды в важном матче

17 октября 2022, 10:39 |
3985
3
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

В воскресенье состоялся центральный матч седьмого тура УПЛ, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо».

Украшением встречи стал невероятно точный удар Михаила Мудрика, который забил второй гол своей команды.

🏆 Украинская Премьер-лига

7-й тур. 16 октября. Львов

«Шахтер» – «Динамо» – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

Незабитый пенальти: Траоре, 45

По теме:
Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух - Днепр-1, два переноса
648 минут без пропущенных голов. Днепр-1 установил новый клубный рекорд
Небольшая потасовка. Красников прокомментировал драку с гендиректор Руха
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич проиграл первый матч на Кипре. В команде обидчика играет украинец
Футбол | 17 октября 2022, 08:10 1
Хацкевич проиграл первый матч на Кипре. В команде обидчика играет украинец
Хацкевич проиграл первый матч на Кипре. В команде обидчика играет украинец

Экс-тренер киевского «Динамо» потерпел поражение во главе «Кармиотисса»

Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
Футбол | 16 октября 2022, 11:07 1
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии

Луиш Каштру с марта возглавляет «Ботафого»

Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.10.2022, 19:39
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 16.10.2022, 10:38
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»
Футбол | 17.10.2022, 05:35
Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»
Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ass36
Да кто же даёт бить по воротам с такого расстояния,  с такой защитой неудивительно. А так с напоминает тренеровачную игру.
Ответить
0
Вася Пупкин
Дуже не хочеться щоб Мудрик йшов з Шахтаря та взагалі з УПЛ, але розумію що вже треба.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
16.10.2022, 07:18 2
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
16.10.2022, 08:22
Бокс
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 4
Бокс
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
16.10.2022, 20:20 45
Футбол
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
15.10.2022, 13:26 17
Теннис
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
16.10.2022, 21:38 32
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности