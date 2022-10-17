Украина. Премьер лига17 октября 2022, 10:39 |
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ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
Михаил быстро восстановил преимущество своей команды в важном матче
17 октября 2022, 10:39 |
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В воскресенье состоялся центральный матч седьмого тура УПЛ, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо».
Украшением встречи стал невероятно точный удар Михаила Мудрика, который забил второй гол своей команды.
🏆 Украинская Премьер-лига
7-й тур. 16 октября. Львов
«Шахтер» – «Динамо» – 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.
Незабитый пенальти: Траоре, 45
⚽️ Більярдний удар Мудрика! 🎱— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 17, 2022
🤩 Який гол Михайла 🤩#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/0Hn4U28Zln
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Комментарии 3
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Да кто же даёт бить по воротам с такого расстояния, с такой защитой неудивительно. А так с напоминает тренеровачную игру.
Дуже не хочеться щоб Мудрик йшов з Шахтаря та взагалі з УПЛ, але розумію що вже треба.
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