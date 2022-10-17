ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо

В воскресенье состоялся центральный матч седьмого тура УПЛ, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо».

Украшением встречи стал невероятно точный удар Михаила Мудрика, который забил второй гол своей команды.

🏆 Украинская Премьер-лига

7-й тур. 16 октября. Львов

«Шахтер» – «Динамо» – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

Незабитый пенальти: Траоре, 45