Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 29 позиций, Оже-Альяссим снова в десятке
Алексей Крутых потерял одну позицию
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250. Во Флоренции победил канадец Феликс Оже-Альяссим, это позволило ему вернуться в первую десятку.
В Хихоне лучшим стал Андрей Рублев, он поднялся на восьмую строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
Среди украинцев по итогам прошлой недели больше всех добавил Виталий Сачко, который вернулся в третью сотню. Лидер украинского тенниса Алексей Крутых потерял одну позицию.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Оже-Альяссим обошел Фритца.
Чемпионская гонка ATP
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