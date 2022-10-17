Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 29 позиций, Оже-Альяссим снова в десятке

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250. Во Флоренции победил канадец Феликс Оже-Альяссим, это позволило ему вернуться в первую десятку.

В Хихоне лучшим стал Андрей Рублев, он поднялся на восьмую строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Среди украинцев по итогам прошлой недели больше всех добавил Виталий Сачко, который вернулся в третью сотню. Лидер украинского тенниса Алексей Крутых потерял одну позицию.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Оже-Альяссим обошел Фритца.

Чемпионская гонка ATP