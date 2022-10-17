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  4. Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 29 позиций, Оже-Альяссим снова в десятке
ATP
17 октября 2022, 10:30 |
70
0

Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 29 позиций, Оже-Альяссим снова в десятке

Алексей Крутых потерял одну позицию

17 октября 2022, 10:30 |
70
0
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 29 позиций, Оже-Альяссим снова в десятке
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250. Во Флоренции победил канадец Феликс Оже-Альяссим, это позволило ему вернуться в первую десятку.

В Хихоне лучшим стал Андрей Рублев, он поднялся на восьмую строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Среди украинцев по итогам прошлой недели больше всех добавил Виталий Сачко, который вернулся в третью сотню. Лидер украинского тенниса Алексей Крутых потерял одну позицию.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Оже-Альяссим обошел Фритца.

Чемпионская гонка ATP

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Источник Sport.ua
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