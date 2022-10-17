Украинский теннисист выиграл трофей на 15-тысячнике в Болгарии
Владислав Орлов успешно завершил выступления в Созополе
В воскресенье, 16 октября, украинский теннисист Владислав Орлов сыграл финал хардового 15-тысячника в Созополе (Болгария) против Александра Лазарова (Болгария). К сожалению, украинец разгромно проиграл в двух сетах.
ITF M15 Созополь. Хард. 1/8 финала
Александр Лазаров (Болгария) – Владислав Орлов (Украина) – 6:1, 6:1
Отметим, что Орлов также пробился в финал парного разряда на этом турнире. Вместе со своим напарником Александром Донски (Болгария) Орлов завоевал трофей, обыграв в решающем матче Туна Алтуну (Турция) и Олафа Печковски (Польша) со счетом 6:2, 3:6, [10:5].
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