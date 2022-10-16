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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
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Бельгия
16 октября 2022, 22:55 | Обновлено 16 октября 2022, 23:09
1029
0

Вырвали важную победу. Яремчук помог Брюгге обыграть Андерлехт

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 74-й минуте

16 октября 2022, 22:55 | Обновлено 16 октября 2022, 23:09
1029
0
Вырвали важную победу. Яремчук помог Брюгге обыграть Андерлехт
ФК Брюгге. Роман Яремчук

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде переиграл принципиального соперника – «Андерлехт» – со счетом 1:0.

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на 74-й минуте. Защитник Эдуард Соболь оставался на скамейке запасных весь матч.

Единственный гол на 69-й минуте забил Каспер Нильсен, и табло зафиксировало итоговый счет 1:0.

«Брюгге» набрал 25 очков и входит в топ-3 чемпионата Бельгии, отставая от «Генка» (31) на 6 баллов. У «Антверпена» 30 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 12-й тур

Андерлехт – Брюгге – 0:1

Гол: Каспер Нильсен, 69.

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чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Брюгге Андерлехт Эдуард Соболь
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Источник Sport.ua
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