Вырвали важную победу. Яремчук помог Брюгге обыграть Андерлехт
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 74-й минуте
В матче 12-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде переиграл принципиального соперника – «Андерлехт» – со счетом 1:0.
Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на 74-й минуте. Защитник Эдуард Соболь оставался на скамейке запасных весь матч.
Единственный гол на 69-й минуте забил Каспер Нильсен, и табло зафиксировало итоговый счет 1:0.
«Брюгге» набрал 25 очков и входит в топ-3 чемпионата Бельгии, отставая от «Генка» (31) на 6 баллов. У «Антверпена» 30 пунктов.
Чемпионат Бельгии. 12-й тур
Андерлехт – Брюгге – 0:1
Гол: Каспер Нильсен, 69.
The 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 end of a 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 week. 🤩 #AndClu pic.twitter.com/MamQdJ5eVT— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 16, 2022
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