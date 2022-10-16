Вырвали важную победу. Яремчук помог Брюгге обыграть Андерлехт

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде переиграл принципиального соперника – «Андерлехт» – со счетом 1:0.

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел на 74-й минуте. Защитник Эдуард Соболь оставался на скамейке запасных весь матч.

Единственный гол на 69-й минуте забил Каспер Нильсен, и табло зафиксировало итоговый счет 1:0.

«Брюгге» набрал 25 очков и входит в топ-3 чемпионата Бельгии, отставая от «Генка» (31) на 6 баллов. У «Антверпена» 30 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 12-й тур

Андерлехт – Брюгге – 0:1

Гол: Каспер Нильсен, 69.