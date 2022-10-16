Пресс-служба львовского «Руха» обвинила судью матча в поражении от «Днепра-1» в матче 7-го тура УПЛ (2:3), в котором гости вырвали победу на 90+5 минуте

ФК Рух: «Главный арбитр Юрий Иванов помог СК Днепр-1 одержать победу в матче с нашей командой.

В драматическом матче 7-го тура УПЛ львовский «Рух» проиграл СК «Днепр-1» со счетом 2:3 после противоречивых решений макеевского арбитра Юрия Иванова, который помог гостям победить.

Арбитр неоправданно компенсировал к основному времени 5 минут, и за несколько секунд до финального свистка днепряне вырвали победу, на передачу с левого фланга откликнулся Логинов».

ВИДЕО. Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1