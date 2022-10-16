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Англия
16 октября 2022, 22:30 | Обновлено 16 октября 2022, 22:46
2379
5

ВИДЕО. Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1

Юрий Иванов добавил 5 минут, и днепряне вырвали победу на 90+5 минуте

16 октября 2022, 22:30 | Обновлено 16 октября 2022, 22:46
2379
5
ВИДЕО. Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1
ФК Рух Львов

Пресс-служба львовского «Руха» обвинила судью матча в поражении от «Днепра-1» в матче 7-го тура УПЛ (2:3), в котором гости вырвали победу на 90+5 минуте

ФК Рух: «Главный арбитр Юрий Иванов помог СК Днепр-1 одержать победу в матче с нашей командой.

В драматическом матче 7-го тура УПЛ львовский «Рух» проиграл СК «Днепр-1» со счетом 2:3 после противоречивых решений макеевского арбитра Юрия Иванова, который помог гостям победить.

Арбитр неоправданно компенсировал к основному времени 5 минут, и за несколько секунд до финального свистка днепряне вырвали победу, на передачу с левого фланга откликнулся Логинов».

ВИДЕО. Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1

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Источник ФК Рух Львов
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Gargantua
этот пенальти очевидный. Руху лучше не позориться.
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+3
Александр
Что то сколько не смотрел ни одной ошибки судьи не увидел .Что то в стиле Луческу .Если проиграл то все виноваты 
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+3
ди л
пенальти - скорей да чем нет, похоже на блокировку
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+2
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Evgen Lisnichiy
Господи, какие же недоразвитые в этом Рухе, не думал что они буду позориться с темой пенальти. Оказалось нет - пробили дно. А момент когда Рух забивал первый гол они не хотят показать. Где простреливавший игрок был в положении внеигры - открыто заявить "нам помог судья". Недоумки. Днепр упрямо играл до последнего
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+1
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