ВИДЕО. Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1
Юрий Иванов добавил 5 минут, и днепряне вырвали победу на 90+5 минуте
Пресс-служба львовского «Руха» обвинила судью матча в поражении от «Днепра-1» в матче 7-го тура УПЛ (2:3), в котором гости вырвали победу на 90+5 минуте
ФК Рух: «Главный арбитр Юрий Иванов помог СК Днепр-1 одержать победу в матче с нашей командой.
В драматическом матче 7-го тура УПЛ львовский «Рух» проиграл СК «Днепр-1» со счетом 2:3 после противоречивых решений макеевского арбитра Юрия Иванова, который помог гостям победить.
Арбитр неоправданно компенсировал к основному времени 5 минут, и за несколько секунд до финального свистка днепряне вырвали победу, на передачу с левого фланга откликнулся Логинов».
ВИДЕО. Нарушения, где их нет. Рух обвинил судью в поражении от Днепра-1
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