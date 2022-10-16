Энди Кэрролл потроллил своего бывшего тренера по ВБА

Забавная история приключилась в английском Чемпионшипе. «Вест Бромвич» уволил главного тренера команды Стива Брюса перед матчем против «Рэдинга».

Форвард «Рэдинга» Энди Кэрролл язвительно прокомментировал это событие:

«Всегда печально, когда кого-то увольняют, особенно если это означает, что наши три очка в эти выходные из-за этого уже не такие гарантированные».

Кэрролл, к сожалению для самого себя, оказался прав: «Рэдинг» проиграл ВБА со счетом 0:2, позволив сопернику прервать серию из 8 матчей без побед.

Язвительные комментарии Кэрролла в отношении Стива Брюса не случайны. Еще в прошлом сезоне форвард сам выступал за ВБА под руководством Брюса, однако летом его контракт не был продлен именно по инициативе тренера.