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Англия
16 октября 2022, 17:32 | Обновлено 16 октября 2022, 17:33
95
0

Энди Кэрролл потроллил своего бывшего тренера по ВБА

Форвард «Рэдинга» подколол Стива Брюса

16 октября 2022, 17:32 | Обновлено 16 октября 2022, 17:33
95
0
Энди Кэрролл потроллил своего бывшего тренера по ВБА
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Керролл

Забавная история приключилась в английском Чемпионшипе. «Вест Бромвич» уволил главного тренера команды Стива Брюса перед матчем против «Рэдинга».

Форвард «Рэдинга» Энди Кэрролл язвительно прокомментировал это событие:

«Всегда печально, когда кого-то увольняют, особенно если это означает, что наши три очка в эти выходные из-за этого уже не такие гарантированные».

Кэрролл, к сожалению для самого себя, оказался прав: «Рэдинг» проиграл ВБА со счетом 0:2, позволив сопернику прервать серию из 8 матчей без побед.

Язвительные комментарии Кэрролла в отношении Стива Брюса не случайны. Еще в прошлом сезоне форвард сам выступал за ВБА под руководством Брюса, однако летом его контракт не был продлен именно по инициативе тренера.

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Энди Кэрролл Стив Брюс Рединг Вест Бромвич Чемпионшип
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Источник Sport.ua
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