Энди Кэрролл потроллил своего бывшего тренера по ВБА
Форвард «Рэдинга» подколол Стива Брюса
Забавная история приключилась в английском Чемпионшипе. «Вест Бромвич» уволил главного тренера команды Стива Брюса перед матчем против «Рэдинга».
Форвард «Рэдинга» Энди Кэрролл язвительно прокомментировал это событие:
«Всегда печально, когда кого-то увольняют, особенно если это означает, что наши три очка в эти выходные из-за этого уже не такие гарантированные».
Кэрролл, к сожалению для самого себя, оказался прав: «Рэдинг» проиграл ВБА со счетом 0:2, позволив сопернику прервать серию из 8 матчей без побед.
Язвительные комментарии Кэрролла в отношении Стива Брюса не случайны. Еще в прошлом сезоне форвард сам выступал за ВБА под руководством Брюса, однако летом его контракт не был продлен именно по инициативе тренера.
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