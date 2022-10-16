Караваев рассказал, что было самым трудным за время войны

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о футболе и эмоциях во время войны.

— Когда только началось полномасштабное вторжение и еще не было известно, что будет с украинским чемпионатом, не было ли у вас мыслей покинуть «Динамо» и перейти в европейскую команду?

— Все сразу начали думать, чтобы перейти или еще что-то, такая ситуация. Но, во-первых, ты не знаешь, как ты должен уехать, потому что такого закона нет, в принципе возможно и такое, что ты показываешь документ о трансфере и т.д., но я этим не интересовался.

— Что для Вас было самым трудным за период чемпионата во время войны?

— Наверное, то, что семья сначала не была возле меня. Эти переживания за родных. Когда они уже выехали заграницу, тогда стало гораздо легче и спокойнее в моральном плане.

— Какой счет физической истощенности, это тоже, видимо, тяжело?

— Ну, переезды – это уже второстепенное, по сравнению с проблемами и переживаниями, которые есть у людей и то, что мои родные были на оккупированной территории, а не в безопасности, то это не так трудно. Когда понимаешь, какая сейчас ситуация, то все эти проблемы отходят на второй план и все.

— Какой момент больше всего поразил и умилил во время войны?

— Поражает, пожалуй, даже до сегодняшнего дня тот момент, что все наши люди, да не только наши, но иностранцы так сплотились вместе и помогают друг другу. У меня есть очень много знакомых в Херсоне, и они сами предлагали мне и моим родным какую-то помощь, хотя я понимаю, что у них не очень хорошо финансовое положение, но они все равно хотят помочь. Именно тогда ты понимаешь, что у людей может ничего не быть, но они отдадут последнее для того, чтобы кому-то помочь.