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Испания
16 октября 2022, 15:24 | Обновлено 16 октября 2022, 15:29
566
0

Первое Эль Класико. Лунин – в старте на матч с Барселоной

Андрей сыграет один из важнейших матчей в карьере

16 октября 2022, 15:24 | Обновлено 16 октября 2022, 15:29
566
0
Первое Эль Класико. Лунин – в старте на матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» опубликовал стартовый состав на матч девятого тура Ла Лиги против «Барселоны».

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет с первых минут. Отметим, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа травмирован.

Стартовый состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Чуамэни, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

Матч «Реал» – «Барселона» начнется в 17:15.

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Источник ФК Реал Мадрид
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