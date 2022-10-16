Испания16 октября 2022, 15:24 | Обновлено 16 октября 2022, 15:29
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Первое Эль Класико. Лунин – в старте на матч с Барселоной
Андрей сыграет один из важнейших матчей в карьере
16 октября 2022, 15:24 | Обновлено 16 октября 2022, 15:29
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«Реал» опубликовал стартовый состав на матч девятого тура Ла Лиги против «Барселоны».
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет с первых минут. Отметим, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа травмирован.
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Чуамэни, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.
Матч «Реал» – «Барселона» начнется в 17:15.
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