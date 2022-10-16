Украина. Премьер лига16 октября 2022, 14:45 | Обновлено 16 октября 2022, 15:43
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Рух – Днепр-1. Не проиграли и не пропустили ни разу. Стартовые составы
16 октября в 15:00 во Львове проходит матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги
16 октября 2022, 14:45 | Обновлено 16 октября 2022, 15:43
442
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16 октября в 15:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове на поле стадиона «Украина».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Команда из Днепра еще не потеряла ни одного очка в 5 матчах и не пропустила ни одного гола.
Рух – Днепр-1. Стартовые составы команд
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