Рух – Днепр-1. Не проиграли и не пропустили ни разу. Стартовые составы

16 октября в 15:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» и «Днепр-1».

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Игра проходит во Львове на поле стадиона «Украина».

Команда из Днепра еще не потеряла ни одного очка в 5 матчах и не пропустила ни одного гола.

Рух – Днепр-1. Стартовые составы команд