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Чемпионат Украины
Чайка
16.10.2022, FT 3 : 3
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
16 октября 2022, 12:00 | Обновлено 16 октября 2022, 15:47
245
0

Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

16 октября 2022, 12:00 | Обновлено 16 октября 2022, 15:47
245
0
Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чайка

В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Чайка» и «Реал» Фарма.

Турнирная таблица Второй лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

12:00. Чайка – Реал Фарма

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Источник Sport.ua
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