Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Чайка» и «Реал» Фарма.

Турнирная таблица Второй лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

12:00. Чайка – Реал Фарма