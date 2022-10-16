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  4. Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
Бразилия
16 октября 2022, 11:07 |
1555
0

Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии

Луиш Каштру с марта возглавляет «Ботафого»

16 октября 2022, 11:07 |
1555
0
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который до весны работал с катарским клубом «Аль-Духаиль», поведал историю о том, как его «занесло» в Бразилию, где ныне он возглавляет «Ботафого».

«Что меня привело в Бразилию, так это волшебство футбола. Еще со времен моего детства, мы привыкли видеть, как бразильская команда выигрывает чемпионаты мира, игроки покидают Бразилию и играют во всех чемпионатах. Также мы имели возможность видеть, как работают бразильские тренеры и привыкли к невероятным эмоциям на стадионах, которые создают фантастическую атмосферу. Это всегда пробуждало во мне что-то особенное, и я хотел поработать в Бразилии, в бразильском футболе».

«Как это произошло? Странно, потому что это произошло через американца. Я думал, что приеду в Бразилию по приглашению бразильца (смеется). Однажды вечером, когда я был в Дохе, в районе 22:00 мне позвонили с очень странного номера. Человек говорил по-английски. Я сказал, что «не владею таким уровнем английского, чтобы с вами общаться», он ответил «окей, давай попробуем поговорить». В итоге наш разговор длился полтора часа. Это был Джон Текстор. Я не знал, кто он такой. Он позвонил, изучив все данные о том, как я работал в академии «Порту», ​​о том, что я недавно выигрывал титулы, участвовал в Лиге чемпионов, очень отождествлял себя со мной и с моим путем. Это меня удивило. Он не сказал, что он представляет «Ботафого», но сказал, что хотел бы чаще со мной разговаривать».

«После этого мне поступило приглашение приехать в «Ботафого», у нас завязались очень интересные разговоры. Я поделился этим со своей технической командой, которая сказала: «Ботафого» - наше лицо». Я ответил: «Я лучше буду бороться за титулы, чем перестраивать команду. Это большой риск. Люди ждут результатов, а мы можем их не дать». Создавая академию, трансверсальную философию, работая с молодыми игроками, организуя футбол снизу вверх, я сказал: «Я не думаю, что нам есть где тренироваться» (смеется). Это вызов, чтобы построить все. Они сказали, что рядом со стадионом Нилтона Сантоса есть поле, но они меня немного надули (смеется). Какое поле? Я привык к этому за последние годы в «Шахтере». Там было поле с фантастической травой, в Дохе тоже стадионы, на которых можно играть по две игры в один день. Я приехал сюда, и мне сразу не понравилось тренировочное пространство, потому что мы идем на поле, а мимо проезжали машины, пролетали вертолеты, птицы, я не мог проводить тренировки. На стадионе Нилтона Сантоса мы тренировались один раз, поле было уничтожено. Мы обнаружили другой стадион, но он оказался очень заброшен. На нем была общая раздевалка, где мы работали около трех недель. Это помогло мне прочувствовать эмоции игроков. Сегодня у нас хорошая раздевалка, хорошие условия. Часто люди думают, что для того, чтобы что-то строить, сперва нужны результаты, но я полагаю, что для начала нужно построить что-то, чтобы затем пришли результаты», - рассказал Каштру.

Под руководством 61-летнего Каштру «Ботафого» ныне занимает 10-тое место в бразильской Серии А, участие в которой принимает 20 команд.

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Луиш Каштру Ботафого Аль-Духаиль чемпионат Бразилии по футболу выбор редакции
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Источник FogãoNET
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