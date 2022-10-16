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16 октября 2022, 10:38 | Обновлено 16 октября 2022, 10:58
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ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча

Остальные болельщики не пожалели, что пришли на стадион

16 октября 2022, 10:38 | Обновлено 16 октября 2022, 10:58
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ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом четвертьфинальном матче плей-офф мексиканской Апертуры «УАНЛ Тигрес» минимально победил «Пачуку» (1:0).

На 88-й минуте 36-летний экс-игрок «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк реализовал пенальти.

Одна из фанаток «тигров» во время празднования забитого мяча оголила пышную грудь, вызвав двойной экстаз у болельщиков хозяев.

Вторая встреча состоится 17 октября, болельщицы «Пачуки» вряд ли останутся без ответа.

Обзор матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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marko2020
Потрясний момент 😁
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Trollface
Мене це потрясло!
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