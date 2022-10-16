ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча

В первом четвертьфинальном матче плей-офф мексиканской Апертуры «УАНЛ Тигрес» минимально победил «Пачуку» (1:0).

На 88-й минуте 36-летний экс-игрок «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк реализовал пенальти.

Одна из фанаток «тигров» во время празднования забитого мяча оголила пышную грудь, вызвав двойной экстаз у болельщиков хозяев.

Вторая встреча состоится 17 октября, болельщицы «Пачуки» вряд ли останутся без ответа.

Algo inesperado pasó durante el partido de 4tos Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario en el gol de André-Pierre Gignac. pic.twitter.com/KTb1fvgDAN — :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) October 14, 2022

Обзор матча