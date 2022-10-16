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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 10:12 | Обновлено 16 октября 2022, 10:13
487
1

Шахтер – Динамо: украинское Классическое без интриг

Первое очное противостояние украинских грандов в этом сезоне почти не оставляет интриг

16 октября 2022, 10:12 | Обновлено 16 октября 2022, 10:13
487
1
Шахтер – Динамо: украинское Классическое без интриг

16 октября. 17.00 Арена «Львов»
Трансляция – Setanta Sports

Классическое противостояние УПЛ в реалиях 2022-го действительно превратилось в чисто украинское. Практически без легионеров «Шахтер» и «Динамо» пишут новую историю, и пока ярче она кажется у «горняков». Оранжево-черные в межсезонье пригласили в команду Игоря Йовичевича, собрали собственных воспитанников и сохранили опытных лидеров-украинцев. Этого оказалось достаточно, чтобы успешно стартовать в сезоне УПЛ и Лиги чемпионов. В чемпионате «горняки» идут вторыми, имея игру в запасе, а в еврокубках претендуют на выход в плей-офф ЛЧ и заставляют попотеть команды уровня «Реала» или «Лейпцига».

У «Динамо» дела гораздо хуже. Киевляне также вынуждены были проститься с легионерами, как Вербич, хотя в целом смогли сохранить основу и даже главного тренера. Мирча Луческу решил остаться и заверил, что готов работать с командой в любых условиях. Однако киевляне уже выдали один из худших стартов в чемпионате за всю историю, располагаясь на восьмой строчке турнирной таблицы после пяти туров, а в Лиге Европы проиграли все 4 стартовых поединка и потеряли шансы на евровесну.

Первое очное противостояние украинских грандов в этом сезоне почти не оставляет интриг.

Первый легальный букмекер и титульный партнер ФК «Шахтер» Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. Шансы киевлян на победу расценивают как 3.15 к 1, в то время как на общий успех «горняков» выставлен коэффициент 2.17. Ничью эксперты считают менее вероятной. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 3.60. Самым ожидаемым является счет - 2:0.

На подготовку к поединку с «Динамо» у «Шахтера» было целых 5 дней. Свой матч против «Реала» (1:1) они сыграли еще во вторник, а вот киевляне свой поединок Лиги Европы против «Ренна» провели в четверг, и ввиду переезда во Львов на полноценное восстановление имели всего один день. Кроме того, лазарет «Динамо» пополнился. В матче с «Рухом» в прошлом туре УПЛ травмировался Денис Бойко. Его ждет операция и полгода реабилитации, а Киев остается только с одним голкипером, имеющим небольшой опыт игр на высшем уровне. Это Руслан Нещерет. 20-летний вратарь на неделе сыграл против «Ренна», пропустил гол, но в целом отыграл на уровне всей команды. К сожалению, объективно невысоком.

У «Шахтера» проблем с составом нет, поэтому стоит ожидать, что против «Динамо» выйдут сильнейшие.

Мирча Луческу пытался склонить свою бывшую команду к компромиссу и перенести игру на несколько дней, но своего не добился.

Учитывая все эти факторы, а еще обоюдное отношение команд друг к другу за время полномасштабной войны с поздравлениями и пожеланиями друг другу успеха в соцсетях, предстоящий матч не вызывает того же ощущения настоящего шахтерско-динамовского противостояния. Более того, клубы запустили совместный благотворительный сбор под слоганом «Рожденные соперниками – объединенные ради Украины». Все средства от продажи виртуальных билетов на матч пойдут на восстановление стадиона в Ирпене.

Однако другого Классического противостояния в УПЛ у нас пока нет, поэтому надеемся, что команды найдут мотивацию на настоящий бой и подарят болельщикам 90 минут качественного футбола. Продолжаем болеть за своих и заряжать на чемпионат твоей страны вместе с Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
Спорт.юа не ризикнув виставляти свій прогноз, щоб не ганьбити мажорів столичних?
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