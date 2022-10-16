WTA16 октября 2022, 09:28 |
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Ястремская и Снигур узнали имена первых соперниц на турнире во Франции
Украинки сыграют на соревнованиях категории WTA 125
16 октября 2022, 09:28 |
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Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Дарья Снигур узнали имена первых соперниц на турнире WTA 125 в Руане.
Дарья Снигур (№117 WTA) в стартовом раунде встретится с лидером посева Ван Сиюй из Китая (№59 WTA), которая на этой неделе дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
Даяна Ястремская (№94 WTA) свою первую соперницу узнает по итогам квалификации, которая завершиться сегодня.
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