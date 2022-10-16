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  4. Снова без рукопожатий. Костюк узнала первую соперницу на турнире в Мексике
WTA
16 октября 2022, 08:49 |
120
0

Снова без рукопожатий. Костюк узнала первую соперницу на турнире в Мексике

Марта начнет турнир матчем против Александры Саснович

16 октября 2022, 08:49 |
120
0
Снова без рукопожатий. Костюк узнала первую соперницу на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

В основе сыграет лишь одна украинка – Марта Костюк (№56 WTA). В первом круге она сразится против Александры Саснович (№29 WTA), против которой еще не играла.

Победительница встречи во втором раунде сыграет с четвертой сеяной Марией Саккари из Греции (№7 WTA).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет $2,527,250.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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