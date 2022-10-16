Стаховский пообещал награду в 10 тысяч долларов за взятие в плен гиркина

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто пленит российского военного преступника игоря гиркина, который руководил захватом Славянска в 2014-м.

«Если уж пошло такое наступление, то даю 10 тысяч долларов. Главное живым… Потому что должно рассказать по MH-17», – написал Стаховский.

Отметим, что в 2019 году Нидерланды объявили гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

Также по 10 тысяч долларов за живого горкина пообещали заплатить блогер Сергей Стерненко, певец Тарас Тополя, военный Валерий Маркус и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.