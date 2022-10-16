WTA16 октября 2022, 02:28 |
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Без шансов. Надежда Киченок проиграла в квалификации Гвадалахары
Украинка выиграла всего два гейма
16 октября 2022, 02:28 |
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Украинская теннисистка Надежда Киченок (№ 708 WTA) проиграла в первом круге квалификации на турнире WTA 1000 Guadalajara Open Akron.
Украинка сумела выиграть всего два гейма в матче против Линды Фругвиртовой из Чехии (№ 76 WTA), посеянной в квалификации под первым номером.
Во время матча Киченок сделала два эйса и допустила восемь двойных ошибок.
Надежда Киченок (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия, 1) – 1:6, 1:6
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