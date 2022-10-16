Без шансов. Надежда Киченок проиграла в квалификации Гвадалахары

Украинская теннисистка Надежда Киченок (№ 708 WTA) проиграла в первом круге квалификации на турнире WTA 1000 Guadalajara Open Akron.

Украинка сумела выиграть всего два гейма в матче против Линды Фругвиртовой из Чехии (№ 76 WTA), посеянной в квалификации под первым номером.

Во время матча Киченок сделала два эйса и допустила восемь двойных ошибок.

Надежда Киченок (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия, 1) – 1:6, 1:6