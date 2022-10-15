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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 23:19 |
219
0

ФОТО. Александрия презентовала новую форму

Клуб обновил экипировку

15 октября 2022, 23:19 |
219
0
ФОТО. Александрия презентовала новую форму
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» презентовал новый комплект формы, который выполнен в черно-салатовой расцветке. Пока нет информации, когда команда сыграет в новой экипировке.

«Александрия» после пяти матчей набрала 10 очков.

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Источник Sport.ua
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