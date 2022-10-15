Украина. Премьер лига15 октября 2022, 23:19 |
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ФОТО. Александрия презентовала новую форму
Клуб обновил экипировку
15 октября 2022, 23:19 |
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Клуб УПЛ «Александрия» презентовал новый комплект формы, который выполнен в черно-салатовой расцветке. Пока нет информации, когда команда сыграет в новой экипировке.
«Александрия» после пяти матчей набрала 10 очков.
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