Не лучший матч. Миколенко получил низкую оценку за поражение Эвертона

В матче чемпионата Англии «Эвертон» на выезде уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2, а украинский защитник Виталий Миколенко получил от статистического портала WhoScored одну из самых низких оценок.

Виталий получил шесть баллов - самая низкая оценка среди защитников. А в команде хуже только у Мопея и Рондона, который вышел на замену.

У «Эвертона» после десяти матчей сезона АПЛ только 10 очков.