Англия15 октября 2022, 22:11 |
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Не лучший матч. Миколенко получил низкую оценку за поражение Эвертона
У команды не лучшая ситуация в таблице
15 октября 2022, 22:11 |
1130
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В матче чемпионата Англии «Эвертон» на выезде уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2, а украинский защитник Виталий Миколенко получил от статистического портала WhoScored одну из самых низких оценок.
Виталий получил шесть баллов - самая низкая оценка среди защитников. А в команде хуже только у Мопея и Рондона, который вышел на замену.
У «Эвертона» после десяти матчей сезона АПЛ только 10 очков.
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Комментарии 2
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мне показалось, он был не хуже других. все очень слабенько сыграли. может Онана был чуть поострее других в атаке.
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