Павелко рассказал о ситуации с VAR в УПЛ. В планах – еще один фургон

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что пока что в туре УПЛ будет лишь один матч с VAR (плюс тот VAR, который оплатят клубы), однако после войны есть надежда иметь все матчи тура с системой VAR.

«Мы понимаем, что во время войны есть вопросы по логистике и человеческому ресурсу. Поэтому было принято решение один матч в туре по решению УПЛ обслуживать VAR за счет УАФ».

«А остальные фургоны VAR остаются в готовности на тот момент, когда мы сможем обслуживать все матчи».

«Есть идея приобрести четвертый фургон, чтобы после войны у нас была возможность закрывать VAR все матчи», — сказав Павелко.