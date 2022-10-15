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  4. Павелко рассказал о ситуации с VAR в УПЛ. В планах – еще один фургон
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 18:50 |
120
1

Павелко рассказал о ситуации с VAR в УПЛ. В планах – еще один фургон

Пока в туре работает один фургон

15 октября 2022, 18:50 |
120
1
Павелко рассказал о ситуации с VAR в УПЛ. В планах – еще один фургон
uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что пока что в туре УПЛ будет лишь один матч с VAR (плюс тот VAR, который оплатят клубы), однако после войны есть надежда иметь все матчи тура с системой VAR.

«Мы понимаем, что во время войны есть вопросы по логистике и человеческому ресурсу. Поэтому было принято решение один матч в туре по решению УПЛ обслуживать VAR за счет УАФ».

«А остальные фургоны VAR остаются в готовности на тот момент, когда мы сможем обслуживать все матчи».

«Есть идея приобрести четвертый фургон, чтобы после войны у нас была возможность закрывать VAR все матчи», — сказав Павелко.

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Источник ПроФутбол
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Теперь каждый фургон ВАР должен идти в комплекте с  NASAMS
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