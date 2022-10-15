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  4. Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
Чемпионат Европы
15 октября 2022, 17:49 | Обновлено 15 октября 2022, 17:53
2323
7

Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной

Нынешний договор истекает в конце года

15 октября 2022, 17:49 | Обновлено 15 октября 2022, 17:53
2323
7
Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко оценил ситуацию с контрактом тренера сборной Украины Александра Петракова, чей договор истекает в декабре.

Вместе с Петраковым рассматривается вопрос нового контракта тренера молодежной сборной Руслана Ротаня.

«Несколько дней назад состоялся Исполком, мы заслушали вопрос по тренерам молодежной и национальной сборной. Руслан Ротань и Александр Петраков имели возможность рассказать о состоянии дел и своей работе».

«Эту информацию передали в Комитет сборных, который далее предложит Исполкому следующие шаги», — сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что УАФ хотела бы пригласить Сергея Реброва, но наставник имеет контракт с «Аль-Айном», поэтому отбор Евро-2024, скорее всего, начнет Петраков.

Что касается Ротаня, то тренер вывел Украину U-21 на Евро-2023, поэтому, вероятно, сохранит свою должность.

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Александр Петраков Андрей Павелко сборная Украины по футболу Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21
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Источник ПроФутбол
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Комментарии 7
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Умник
Все говорили в далеком 2016 году для чего в штабе Фоменко Шевченко, тоже самое для чего в штабе Петракова находится Шовсковский.
Так вот Александр Шовсковский вполне может стать новым главным тренером Сборной.
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+4
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nick07
Та вже нехай буде петраков.
Нормальний тренер не піде, у групі навряд чи і з нормальним щось зможемо, єдина буде надія на лігу Націй. 
Ну і краще Петраков за 150 тис, ніж Шева чи Ребров за 3 млн
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0
DK1961
малиновские, бондари, перехваленные мудрики...во главе с петраковым...против Италии и Англии!?!
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-1
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