Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
Нынешний договор истекает в конце года
Президент УАФ Андрей Павелко оценил ситуацию с контрактом тренера сборной Украины Александра Петракова, чей договор истекает в декабре.
Вместе с Петраковым рассматривается вопрос нового контракта тренера молодежной сборной Руслана Ротаня.
«Несколько дней назад состоялся Исполком, мы заслушали вопрос по тренерам молодежной и национальной сборной. Руслан Ротань и Александр Петраков имели возможность рассказать о состоянии дел и своей работе».
«Эту информацию передали в Комитет сборных, который далее предложит Исполкому следующие шаги», — сказал Павелко.
Ранее сообщалось, что УАФ хотела бы пригласить Сергея Реброва, но наставник имеет контракт с «Аль-Айном», поэтому отбор Евро-2024, скорее всего, начнет Петраков.
Что касается Ротаня, то тренер вывел Украину U-21 на Евро-2023, поэтому, вероятно, сохранит свою должность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
МОК презентовал интересный реестр
Главные новости за 14 октября на Sport.ua
Так вот Александр Шовсковский вполне может стать новым главным тренером Сборной.
Нормальний тренер не піде, у групі навряд чи і з нормальним щось зможемо, єдина буде надія на лігу Націй.
Ну і краще Петраков за 150 тис, ніж Шева чи Ребров за 3 млн