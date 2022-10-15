Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной

Президент УАФ Андрей Павелко оценил ситуацию с контрактом тренера сборной Украины Александра Петракова, чей договор истекает в декабре.

Вместе с Петраковым рассматривается вопрос нового контракта тренера молодежной сборной Руслана Ротаня.

«Несколько дней назад состоялся Исполком, мы заслушали вопрос по тренерам молодежной и национальной сборной. Руслан Ротань и Александр Петраков имели возможность рассказать о состоянии дел и своей работе».

«Эту информацию передали в Комитет сборных, который далее предложит Исполкому следующие шаги», — сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что УАФ хотела бы пригласить Сергея Реброва, но наставник имеет контракт с «Аль-Айном», поэтому отбор Евро-2024, скорее всего, начнет Петраков.

Что касается Ротаня, то тренер вывел Украину U-21 на Евро-2023, поэтому, вероятно, сохранит свою должность.