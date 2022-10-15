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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 13:11 | Обновлено 15 октября 2022, 13:45
628
0

ФОТО. Воздушная тревога отправила Металлист 1925 и Львов в убежище

Начало матча 7-го тура УПЛ отложено

15 октября 2022, 13:11 | Обновлено 15 октября 2022, 13:45
628
0
ФОТО. Воздушная тревога отправила Металлист 1925 и Львов в убежище
ФК Металлист 1925

В Ковалевке в 13:00 должен был начаться поединок 7-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Львовом». Однако в намеченное время игра не началась. Причина – объявленная по Киевской области воздушная тревога.

Футболисты и персонал команд были вынуждены ретироваться в убежище.

Напомним, Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Львов».

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Источник ФК Металлист 1925
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