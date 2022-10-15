ФОТО. Воздушная тревога отправила Металлист 1925 и Львов в убежище

В Ковалевке в 13:00 должен был начаться поединок 7-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Львовом». Однако в намеченное время игра не началась. Причина – объявленная по Киевской области воздушная тревога.

Футболисты и персонал команд были вынуждены ретироваться в убежище.

Напомним, Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Львов».