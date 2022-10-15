Украина. Премьер лига15 октября 2022, 13:11 | Обновлено 15 октября 2022, 13:45
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ФОТО. Воздушная тревога отправила Металлист 1925 и Львов в убежище
Начало матча 7-го тура УПЛ отложено
15 октября 2022, 13:11 | Обновлено 15 октября 2022, 13:45
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В Ковалевке в 13:00 должен был начаться поединок 7-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Львовом». Однако в намеченное время игра не началась. Причина – объявленная по Киевской области воздушная тревога.
Футболисты и персонал команд были вынуждены ретироваться в убежище.
Напомним, Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Львов».
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