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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 12:23 | Обновлено 15 октября 2022, 12:26
157
0

Металлист 1925 – Львов. Стали известны стартовые составы

Команды проведут поединок 7-го тура УПЛ

15 октября 2022, 12:23 | Обновлено 15 октября 2022, 12:26
157
0
Металлист 1925 – Львов. Стали известны стартовые составы
ФК Металлист 1925

Сегодня, в субботу 15 октября, «Металлист 1925» в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги выяснит отношения с ФК «Львов». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на поединок:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Борячук.

«Львов»: Пономаренко, Крушинский, Муравский, Бусько, Васильев, Бойко, Мыльченко, Шишка, Полегенько, Бугай, Ныч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию игры «Металлист 1925» - «Львов».

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Металлист 1925 Металлист 1925 - Львов Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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