Металлист 1925 – Львов. Стали известны стартовые составы

Сегодня, в субботу 15 октября, «Металлист 1925» в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги выяснит отношения с ФК «Львов». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на поединок:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Борячук.

«Львов»: Пономаренко, Крушинский, Муравский, Бусько, Васильев, Бойко, Мыльченко, Шишка, Полегенько, Бугай, Ныч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию игры «Металлист 1925» - «Львов».