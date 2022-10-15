Металлист - Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, в субботу 15 октября, «Металлист» в номинально домашнем матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Ворсклу». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на поединок:

«Металлист»: Костик, Мизюк, Ралюченко, Романюк, Каплиенко, Чайковский, Танковский, Чидомере, Подлепенец, Картушов, Прядун.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Яворский, Сефери, Чеснаков, Кравец, Юрченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию игры «Металлист» - «Ворскла».