Металлист - Ворскла. Стали известны стартовые составы
Команды проведут матч 7-го тура УПЛ
Сегодня, в субботу 15 октября, «Металлист» в номинально домашнем матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Ворсклу». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на поединок:
«Металлист»: Костик, Мизюк, Ралюченко, Романюк, Каплиенко, Чайковский, Танковский, Чидомере, Подлепенец, Картушов, Прядун.
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Яворский, Сефери, Чеснаков, Кравец, Юрченко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию игры «Металлист» - «Ворскла».
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