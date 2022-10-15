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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 11:54 | Обновлено 15 октября 2022, 12:10
185
0

Металлист - Ворскла. Стали известны стартовые составы

Команды проведут матч 7-го тура УПЛ

15 октября 2022, 11:54 | Обновлено 15 октября 2022, 12:10
185
0
Металлист - Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Металлист

Сегодня, в субботу 15 октября, «Металлист» в номинально домашнем матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Ворсклу». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на поединок:

«Металлист»: Костик, Мизюк, Ралюченко, Романюк, Каплиенко, Чайковский, Танковский, Чидомере, Подлепенец, Картушов, Прядун.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Яворский, Сефери, Чеснаков, Кравец, Юрченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию игры «Металлист» - «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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