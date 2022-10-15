Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свою версию рейтинга лучших футболистов, которые не будут принимать участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.

На первой позиции в реестре МОК расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, сборная которого в евроквалификации заняла лишь третье место, пропустив вперед себя команды Нидерландов и Турции.

Полный рейтинг выглядит следующим образом: