Чемпионат мира15 октября 2022, 09:16 | Обновлено 15 октября 2022, 09:18
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Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
МОК презентовал интересный реестр
15 октября 2022, 09:16 | Обновлено 15 октября 2022, 09:18
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свою версию рейтинга лучших футболистов, которые не будут принимать участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.
На первой позиции в реестре МОК расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, сборная которого в евроквалификации заняла лишь третье место, пропустив вперед себя команды Нидерландов и Турции.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)
- Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»)
- Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»)
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
- Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»)
- Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)
- Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»)
- Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»)
- Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»)
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