Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
Чемпионат мира
15 октября 2022, 09:16 | Обновлено 15 октября 2022, 09:18
735
0

Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022

МОК презентовал интересный реестр

15 октября 2022, 09:16 | Обновлено 15 октября 2022, 09:18
735
0
Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал свою версию рейтинга лучших футболистов, которые не будут принимать участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.

На первой позиции в реестре МОК расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, сборная которого в евроквалификации заняла лишь третье место, пропустив вперед себя команды Нидерландов и Турции.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  • Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)
  • Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»)
  • Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»)
  • Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
  • Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»)
  • Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»)
  • Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»)
  • Эльдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»)
  • Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»)
По теме:
Круче Холанда. Нападающий ПСВ обошел звездного норвежца по системе гол+пас
Линекер призвал игроков-геев совершить каминг-аут во время ЧМ в Катаре
Юрген КЛОПП: «Холанд установил новые стандарты физики»
ЧМ-2022 по футболу сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник МОК
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Футбол | 14 октября 2022, 21:23 39
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно

УПЛ направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия

Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда
Футбол | 14 октября 2022, 23:59 0
Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда
Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда

Нападающий Айван Тони отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота

Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Футбол | 14.10.2022, 22:35
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Футбол | 14.10.2022, 16:26
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы
Футбол | 15.10.2022, 08:29
ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы
ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
13.10.2022, 10:27 31
Футбол
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
13.10.2022, 11:22 1
Теннис
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
14.10.2022, 12:20 37
Футбол
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
13.10.2022, 16:21 6
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
14.10.2022, 00:30 35
Футбол
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
14.10.2022, 19:38
Бокс
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
13.10.2022, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности