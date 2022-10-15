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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 02:02 | Обновлено 15 октября 2022, 02:10
42
0

Два игрока под вопросом. Шахтер провел тренировку, готовясь к игре с Динамо

14 октября индивидуально занимались Марьян Швед и Андрей Кулаков

15 октября 2022, 02:02 | Обновлено 15 октября 2022, 02:10
42
0
Два игрока под вопросом. Шахтер провел тренировку, готовясь к игре с Динамо
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Игроки донецкого «Шахтера», вернувшиеся накануне во Львов, приступили к подготовке к главному матчу осени в украинском футболе.

В пятницу, 14 октября, команда провела занятие на тренировочной базе в Винниках. После 40-минутной работы в фитнес-центре игроки отправились на поле, где главный тренер Игор Йовичевич со своим штабом предложили подопечным отработку коротких и средних передач с перемещениями, а также серию упражнений на тактику. Завершили часовую сессию подачами с флангов и ударами по воротам.

Индивидуально занимались Марьян Швед и Андрей Кулаков.

Напомним, матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 16 октября, во Львове. Встреча на «Арене Львов» начнется в 17:00.

Игра пройдет без зрителей, однако у болельщиков есть возможность приобрести виртуальный благотворительный билет на украинское классико и тем самым поддержать проект восстановления стадиона «Чемпион» в городе-герое Ирпене.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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