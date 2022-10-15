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Испания
15 октября 2022, 00:37 | Обновлено 15 октября 2022, 00:58
39
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с хавбеком до 2027 года

Полузащитник Мартин Субименди подписал новый договор с клубом

15 октября 2022, 00:37 | Обновлено 15 октября 2022, 00:58
39
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с хавбеком до 2027 года
ФК Реал Сосьедад. Мартин Субименди

Полузащитник Мартин Субименди подписал новый контракт с клубом «Реал Сосьедад».

Новый договор хавбека будет действовать до 2027 года.

23-летний Субименди проводит 5-й сезон за «Реал Сосьедад». Он провел 107 матчей и забил 4 гола.

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Реал Сосьедад Мартин Субименди продление контракта
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Источник ФК Реал Сосьедад
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