ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с хавбеком до 2027 года

Полузащитник Мартин Субименди подписал новый контракт с клубом «Реал Сосьедад».

Новый договор хавбека будет действовать до 2027 года.

23-летний Субименди проводит 5-й сезон за «Реал Сосьедад». Он провел 107 матчей и забил 4 гола.