Испания15 октября 2022, 00:37 | Обновлено 15 октября 2022, 00:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с хавбеком до 2027 года
Полузащитник Мартин Субименди подписал новый договор с клубом
15 октября 2022, 00:37 | Обновлено 15 октября 2022, 00:58
39
0
Полузащитник Мартин Субименди подписал новый контракт с клубом «Реал Сосьедад».
Новый договор хавбека будет действовать до 2027 года.
23-летний Субименди проводит 5-й сезон за «Реал Сосьедад». Он провел 107 матчей и забил 4 гола.
GAB💙N!#Zubimendi2027 | #AurreraReala pic.twitter.com/WfU6o8B1UV— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 14, 2022
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