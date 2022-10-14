КУРИЛО: «Надеюсь, стадион в Ковалевке будет фартовым для Металлиста 1925»
Защитник харьковской команды рассказал о событиях перед игрой со «Львовом»
Защитник «Металлиста 1925» Игорь Курило рассказал о событиях перед матчем со «Львовом»:
– Такая ситуация сложилась, что матч с «Александрией» отменили в последний момент. Это психологически повлияло на команду?
– Все хотели сыграть эту игру. Мы уже имели большую паузу перед тем. Подготовились к ней, все хотели победить, но, как видим, наш враг бодрствует. Такова ситуация, и все уже ждем завтрашней игры.
– Как прошла подготовка к игре со Львовом?
– Все, как обычно. Мы тренировались по плану, подготовились, разобрали эту команду. Мне кажется, что мы хорошо подготовились и завтра ждем их.
– Что можешь сказать о Львове, насколько сложно будет против них играть?
– Команда с запада Украины, где в основном на первый план выходят бойцовские качества. Простые ребята, которые захотят у нас забрать очки, но мы со своей стороны постараемся не дать им этого сделать.
– В этом сезоне вы играли все матчи, кроме с «Днепром-1» на Олимпийском. Как раз та игра остается единственной, которую проиграли. Не будет ли сложнее играть со «Львовом» из-за того, что будем принимать соперника в Ковалевке, а не на «Олимпийском»?
– Да нет. Надеюсь, что никак не повлияет, это была случайность. Вернее, не случайность, потому что проиграли мы там по делу. Но завтра, думаю, стадион в Ковалевке станет для нас фартовым.
– Вообще ситуация в стране на этой неделе как-то влияет на настроение команды, возможно, придает нервозности? Все ли сосредоточены только на тренировках и на матче?
– Конечно, ситуация в стране всех нас волнует, каждый переживает за свою страну, за ее территорию, но когда выходим на тренировку, все ребята отпускают эту ситуацию и стараются выполнять то, что говорит тренер.
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