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ATP
14 октября 2022, 20:10 |
104
1

Украинский теннисист не смог доиграть матч на турнире в Германии

Виталий Сачко закончил выступление на челленджере в Исманинге

14 октября 2022, 20:10 |
104
1
Украинский теннисист не смог доиграть матч на турнире в Германии
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 311) в 1/4 финала челленджера в Исманинге (Германия) уступил Вашеку Поспишилу (Канада, ATP 122).

ATP челленджер Исманинг. Хард. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 3:6, 0:1 (RET., Сачко)

Украинский теннисист провёл на корте меньше 40 минут. В концовке первого сета Сачко проиграл гейм на своей подаче, после чего Поспишил со второй попытки подал на сет.

Далее Виталий проиграл первый гейм во втором сете на своей подаче и снялся. Причина отказа неизвестна.

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Виталий Сачко Вашек Поспишил ATP Исманинг
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Источник Sport.ua
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Spectra
Возможная причина - это поезда в Антверпен играть квал ATP турнира. 
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