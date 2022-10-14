Украинский теннисист не смог доиграть матч на турнире в Германии
Виталий Сачко закончил выступление на челленджере в Исманинге
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 311) в 1/4 финала челленджера в Исманинге (Германия) уступил Вашеку Поспишилу (Канада, ATP 122).
ATP челленджер Исманинг. Хард. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 3:6, 0:1 (RET., Сачко)
Украинский теннисист провёл на корте меньше 40 минут. В концовке первого сета Сачко проиграл гейм на своей подаче, после чего Поспишил со второй попытки подал на сет.
Далее Виталий проиграл первый гейм во втором сете на своей подаче и снялся. Причина отказа неизвестна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторская колонка Валерий Василенко – о провале команды Луческу в Лиге Европы
Французский защитник отметился голом-красавцем в игре с «Вадуцом» (2:1)