Украинский теннисист не смог доиграть матч на турнире в Германии

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 311) в 1/4 финала челленджера в Исманинге (Германия) уступил Вашеку Поспишилу (Канада, ATP 122).

ATP челленджер Исманинг. Хард. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 3:6, 0:1 (RET., Сачко)

Украинский теннисист провёл на корте меньше 40 минут. В концовке первого сета Сачко проиграл гейм на своей подаче, после чего Поспишил со второй попытки подал на сет.

Далее Виталий проиграл первый гейм во втором сете на своей подаче и снялся. Причина отказа неизвестна.