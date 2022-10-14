Де Дзерби не готов сказать, какая задача стоит перед ним в Брайтоне
Тренер пока не разобрался с составом, который у него есть
Экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби пока не готов сказать, какие задачи у него будут в «Брайтоне», который наставник возглавил по ходу сезона.
«Брайтон» - серьезный клуб высокого уровня. Когда я принимал предложение «Брайтона», то дважды не думал».
«Если мы говорим про организацию, про руководство, то все здесь на отличным уровне. Хочу сказать, что пока рано говорить о задачах на сезон, о позиции в таблице или квалификации в еврокубки».
«Мне еще нужно оценить состав, качество игроков. Пока я не готов говорить о задачах» , - сказал Де Дзерби.
Сейчас команда занимает в АПЛ 7-е место.
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