Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер просит за Мудрика 50 млн евро. Клубу нужны деньги»
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 19:11 | Обновлено 14 октября 2022, 19:18
1027
3

Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер просит за Мудрика 50 млн евро. Клубу нужны деньги»

Клуб ждет возможность получить крупную сумму

14 октября 2022, 19:11 | Обновлено 14 октября 2022, 19:18
1027
3
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер просит за Мудрика 50 млн евро. Клубу нужны деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык уверен, что «Шахтер» продаст лидера команды Михаила Мудрика, если кто-то предложит за украинца 50 миллионов евро.

«Шахтер» настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят».

«Шахтер» хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет», - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что летом клуб получал предложения около 30 миллионов евро.

По теме:
Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
Шахтер U-19 - Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»
Шахтер Донецк Михаил Мудрик Игорь Цыганык
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
Футбол | 14 октября 2022, 00:10 5
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время

Команда из Днепра победила «Вадуц» из Лихтенштейна со счетом 2:1

Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
Футбол | 13 октября 2022, 21:50 12
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа
Футбол | 14.10.2022, 17:28
Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа
Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа
Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует
Футбол | 14.10.2022, 15:53
Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует
Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.10.2022, 23:59
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mayakovskiy1
Мамкин инсайдер) Куда ж без него. Палкин и Срна наверное позвонили, чтобы уважаемому эксперту свои планы рассказать
Ответить
+3
Злий Глобинець
А в чому проблема? Зараз гравці атакуючого плану коштують дорого. Цілком адекватна сума. Як би, максимум. Можна й менше, але ненабагато. Гравець, який визнавася хоч раз кращим в Лізі Чемпіонів за системою "гол + пас", того коштує.
Ответить
0
Aleksandr Vorobiov
Цыганок, это же шахтёр, это не динамо. Ошибся ты дверью. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 5
Футбол
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
13.10.2022, 23:55 29
Футбол
Почему мне не жаль Динамо
Почему мне не жаль Динамо
14.10.2022, 11:55 39
Футбол
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
13.10.2022, 11:22 1
Теннис
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
12.10.2022, 16:00
Футбол
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
Хейни назвал условия для проведения боя с Ломаченко
Хейни назвал условия для проведения боя с Ломаченко
12.10.2022, 17:06 3
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
12.10.2022, 21:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности