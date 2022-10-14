Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер просит за Мудрика 50 млн евро. Клубу нужны деньги»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что «Шахтер» продаст лидера команды Михаила Мудрика, если кто-то предложит за украинца 50 миллионов евро.

«Шахтер» настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят».

«Шахтер» хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет», - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что летом клуб получал предложения около 30 миллионов евро.