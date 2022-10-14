Украина. Премьер лига14 октября 2022, 19:11 | Обновлено 14 октября 2022, 19:18
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер просит за Мудрика 50 млн евро. Клубу нужны деньги»
Клуб ждет возможность получить крупную сумму
14 октября 2022, 19:11 | Обновлено 14 октября 2022, 19:18
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Журналист Игорь Цыганык уверен, что «Шахтер» продаст лидера команды Михаила Мудрика, если кто-то предложит за украинца 50 миллионов евро.
«Шахтер» настроен на продажу Мудрика, чтобы закрывать свои финансовые проблемы. Для клуба важно получить деньги, которые они просят».
«Шахтер» хочет около 50 миллионов евро, и если кто-то даст такие деньги, то Михаил уйдет», - сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что летом клуб получал предложения около 30 миллионов евро.
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Комментарии 3
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Мамкин инсайдер) Куда ж без него. Палкин и Срна наверное позвонили, чтобы уважаемому эксперту свои планы рассказать
А в чому проблема? Зараз гравці атакуючого плану коштують дорого. Цілком адекватна сума. Як би, максимум. Можна й менше, але ненабагато. Гравець, який визнавася хоч раз кращим в Лізі Чемпіонів за системою "гол + пас", того коштує.
Цыганок, это же шахтёр, это не динамо. Ошибся ты дверью.
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