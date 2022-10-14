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Италия
14 октября 2022, 18:28 | Обновлено 14 октября 2022, 18:35
94
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: У Аталанты нет задачи стать чемпионом Италии»

Пока команда идет в топ-2 чемпионата Италии

14 октября 2022, 18:28 | Обновлено 14 октября 2022, 18:35
94
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: У Аталанты нет задачи стать чемпионом Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» после 9-ти туров чемпионата Италии идет на 2-м месте, однако украинский хавбек Руслан Малиновский уверен, что перед командой не стоит задача бороться за титул.

«Нет задачи стать чемпионами Италии. Задачи такой нет, все понимают, что очень длинная дистанция чемпионата. Так что о задачах можно говорить после 20-го тура. Так говорит Гасперини, что нужно до половины чемпионата подождать».

«Сейчас у нас много новых игроков, немного иначе играем».

«Действуем компактно, у нас меньше всех пропущенных голов в чемпионате (по 5 вместе с «Лацио» - прим). Мы еще за последнее время так мало не пропускали после такого количества матчей», — сказал Малиновский в интервью каналу Киевский торт.

Команда провалила минувший чемпионат, не сумев выйти в еврокубки.

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Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте и хочет покинуть клуб
Аталанта Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу
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