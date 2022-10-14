Молодежные турниры14 октября 2022, 16:30 |
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Шахтер U-19 - Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 15 октября, начало в 11:00
14 октября 2022, 16:30 |
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15 октября в 11:00 начнется матч Юношеского чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо». В таблице команды имеют по 13 очков и делят 3-4 позиции.
Первые команды в рамках УПЛ сыграют 16 октября.
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