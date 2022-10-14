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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 15:17 |
583
3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»

Наставнику было обидно покидать Украину

14 октября 2022, 15:17 |
583
3
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»
Skysports.com

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который из-за войны был вынужден покинуть Украину, надеется в будущем вернуться работать в «Шахтер».

«Для меня это все еще открытая рана. Мне было сложно покидать «Шахтер», и я хочу сказать, что после «Брайтона» я хочу снова тренировать «Шахтер».

«Когда-нибудь я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая. Для меня больно, что продолжаются обстрелы, бомбы падают недалеко от того места, где я проживал».

«И мне не нравится, что игроки «Шахтера» не могут вернуться к себе домой, а я уже в АПЛ», - сказал Де Дзерби.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Andrey_1992
навіть не думай, Йовічевич найкращий!
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dimando560
За русскім воєнним корабльом. Або в Динамо на крайняк
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0
Serg Babak
болт тобі , а не шахта
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0
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