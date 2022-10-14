Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»
Наставнику было обидно покидать Украину
Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который из-за войны был вынужден покинуть Украину, надеется в будущем вернуться работать в «Шахтер».
«Для меня это все еще открытая рана. Мне было сложно покидать «Шахтер», и я хочу сказать, что после «Брайтона» я хочу снова тренировать «Шахтер».
«Когда-нибудь я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая. Для меня больно, что продолжаются обстрелы, бомбы падают недалеко от того места, где я проживал».
«И мне не нравится, что игроки «Шахтера» не могут вернуться к себе домой, а я уже в АПЛ», - сказал Де Дзерби.
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