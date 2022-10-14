Тарас КАБАНОВ: «Динамовцы вновь ничем не удивили»

41-летний бывший нападающий Тарас Кабанов, на счету которого 1 матч в форме национальной сборной Украины, дал оценку поражению «Динамо» от «Ренна» (0:1) в 4-м туре Лиги Европы, а также победе «Днепра-1» над «Вадуцом» (2:1) в матче 4-го тура Лиги конференций.

– Считаю, что киевляне не наиграли вчера на ничью, хотя в усердии им не откажешь. Однако этого было недостаточно, потому что класс футболистов «Ренна» выше. Досадно, что динамовцы снова ничем не удивили соперника у чужих владений, пропустив уже в привычном стиле после розыгрыша стандартного положения. В этом случае надежнее должны были сыграть вратарь и стоперы номинальных хозяев.

– После финального свистка главный тренер киевлян Mирча Луческу снова сетовал на то, что на состояние подготовки его подопечных негативно повлияли дальние переезды, а также на то, что они долго не могут быть со своими семьями…

– Я думаю, что румынский специалист преувеличивает значение этих факторов. Скорее, просто класс игроков «Динамо» сейчас не тот, какого всем нам хотелось бы. В частности, вчера в составе киевлян не нашлось исполнителей, готовых взять на себя роль лидеров. Приходится констатировать, что ранее неоднократно выручавшие Виктор Цыганков и Виталий Буяльский вчера были незаметны.

– Как ни странно, даже после четырех поражений динамовцы еще сохраняют шансы на еврокубковую весну…

– Да, но это в лучшем случае будет Лига конференций. Только для этого в следующем туре нужно будет в гостях обязательно побеждать АЕК с Кипра. Откровенно говоря, не знаю, будет ли это киевлянам по силам, ведь их действиям не хватает сбалансированности, ошеломляют проблемы с завершением атак. Остается надеяться на чудо, в конце концов, надежда умирает последней…

– А какое впечатление произвел на вас вчера «Днепр-1»?

– Хотя подопечные Александра Кучера и записали в свой актив важные три очка, но они не порадовали содержательной игрой. Справедливости ради, следует сказать, что соперник из Лихтенштейна был ближе к победе. Однако в составе «Днепра-1» есть сейчас игрок, который оказывается в нужный момент в нужном месте и делает результат. Имею в виду Артема Довбика и трудно себе представить, где были бы днепряне без этого нападающего. Вчера он доказал, что прибавил и в игре головой, забив победный мяч в компенсированное время. Хотя и к действиям Довбика на поле много вопросов…

– После неожиданного поражения в параллельном матче АЗ из Нидерландов на Кипре, у днепрян появились шансы на первое место в своей группе Лиги конференций…

– Согласен, и за это нужно серьезно побороться, ведь первое место позволит сразу пробиться в 1/8 финала. Вот только, уверен, для достижения положительных результатов в поединках с «Аполлоном» и АЗ усилий одного Довбика будет явно недостаточно. Об этом днепрянам следует помнить.