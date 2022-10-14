Украина. Премьер лига14 октября 2022, 13:04 |
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Александр КАРАВАЕВ: «Защитник Украины – супергерой нашего времени»
Игрок «Динамо» – о Дне защитников Украины
14 октября 2022, 13:04 |
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Футболист «Динамо» Киев Александр Караваев записал поздравление с Днем защитника Украины, который отмечается сегодня, 14 октября:
«Я с гордостью говорю: «Мы, динамовцы, берём с вас пример». Для нас и наших детей, защитник Украины – это супергерой нашего времени. Это человек, который делает все возможное и невозможное ради нашей жизни. Ради любви, ради независимости. Жестокость, ложь, алчность и ненависть никогда не победит искренности и доброты».
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