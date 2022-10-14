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  4. Источник: Обе команды Металлурга будут базироваться в Киеве
Украина. Первая лига
14 октября 2022, 11:55 |
325
1

Источник: Обе команды Металлурга будут базироваться в Киеве

В Запорожье сейчас не до футбола

14 октября 2022, 11:55 |
325
1
Источник: Обе команды Металлурга будут базироваться в Киеве
ФК Металлург

В связи со сложной ситуацией в Запорожье и невозможностью проводить матчи в родном месте руководство «Металлурга» приняло решение о переезде в другой город.

По информации источника, новой локацией «Металлурга» и «Металлурга-2» станет Киев. На днях обе команды возобновят тренировочный процесс, однако самый ближайший тур – как в Первой, так и во Второй лигах – пропустят.

Пока неизвестно, на каких аренах будут играть запорожцы. В столице существует запрет на проведение футбольных матчей – по всей вероятности, руководству «Металлурга» придется искать «свободные» стадионы в области.

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Металлург Запорожье Первая лига Украины Вторая лига Украины российско-украинская война Запорожье
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Источник Footboom
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Veter
Ехали бы уже сразу в Закарпатье.
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