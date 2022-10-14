Алжирец Амаш открыл голевой счет легионеров Днепра-1 в еврокубках

В матче с «Вадуцом» (2:1) 23-летний алжирец Янис Амаш открыл голевой счет легионеров «Днепра-1» в еврокубках. Кроме того, он стал представителем 38-й страны дальнего зарубежья, в том числе 11-й с Черного континента, чьи игроки забивали за украинские клубы на международной арене.

К слову, африканские футболисты первыми из легионеров отличились в еврокубках еще в трех клубах: «Шахтере» (нигериец Джулиус Агахова), «Динамо» (нигериец Лаки Идахор) и донецком «Металлурге» (камерунец Бернар Чутанг).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет Нигерия 31.07.2001 ЛЧ КР2 Джулиус АГАХОВА Шахтер Лугано (г) 1:2 Камерун 19.09.2002 КУ Р1 Бернар ЧУТАНГ Металлург Д Вердер (д) 2:2 Кот-д’Ивуар 12.08.2004 КУ КР2 Яя ТУРЕ Металлург Д Тирасполь (д) 3:0 Гвинея 29.08.2007 ЛЧ КР3 Исмаэль БАНГУРА Динамо Сараево (д) 3:0 Марокко 04.10.2007 КУ Р1 Хишам МАХДУФИ Металлист Эвертон (д) 2:3 Зимбабве 16.07.2009 ЛЕ КР2 Мусавенгоси МГУНИ Металлург Д МТЗ-РИПО (д) 3:0 Сенегал 06.08.2009 ЛЕ КР3 ПАПА ГУЙЕ Металлист Риека (д) 2:0 ДР Конго 29.08.2013 ЛЕ КР4 Дьемерси МБОКАНИ Динамо Актобе (д) 5:1 Мали 22.07.2021 ЛК КР2 Ибрахим КАНЕ Ворскла КуПС (г) 2:2 Буркина-Фасо 10.08.2021 ЛЧ КР3 Лассина ТРАОРЕ Шахтер Генк (д) 2:1 Алжир 13.10.2022 ЛК ГТ Янис АМАШ Днепр-1 Вадуц (г) 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.