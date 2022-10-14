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Лига конференций
14 октября 2022, 11:37 | Обновлено 14 октября 2022, 12:40
209
0

Алжирец Амаш открыл голевой счет легионеров Днепра-1 в еврокубках

За украинские клубы на международной арене забивали игроки 11 стан Африки

14 октября 2022, 11:37 | Обновлено 14 октября 2022, 12:40
209
0
Алжирец Амаш открыл голевой счет легионеров Днепра-1 в еврокубках
СК Днепр-1. Янис Амаш

В матче с «Вадуцом» (2:1) 23-летний алжирец Янис Амаш открыл голевой счет легионеров «Днепра-1» в еврокубках. Кроме того, он стал представителем 38-й страны дальнего зарубежья, в том числе 11-й с Черного континента, чьи игроки забивали за украинские клубы на международной арене.

К слову, африканские футболисты первыми из легионеров отличились в еврокубках еще в трех клубах: «Шахтере» (нигериец Джулиус Агахова), «Динамо» (нигериец Лаки Идахор) и донецком «Металлурге» (камерунец Бернар Чутанг).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Нигерия

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Лугано (г)

1:2

Камерун

19.09.2002

КУ

Р1

Бернар ЧУТАНГ

Металлург Д

Вердер (д)

2:2

Кот-д’Ивуар

12.08.2004

КУ

КР2

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Тирасполь (д)

3:0

Гвинея

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

Сараево (д)

3:0

Марокко

04.10.2007

КУ

Р1

Хишам МАХДУФИ

Металлист

Эвертон (д)

2:3

Зимбабве

16.07.2009

ЛЕ

КР2

Мусавенгоси МГУНИ

Металлург Д

МТЗ-РИПО (д)

3:0

Сенегал

06.08.2009

ЛЕ

КР3

ПАПА ГУЙЕ

Металлист

Риека (д)

2:0

ДР Конго

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Актобе (д)

5:1

Мали

22.07.2021

ЛК

КР2

Ибрахим КАНЕ

Ворскла

КуПС (г)

2:2

Буркина-Фасо

10.08.2021

ЛЧ

КР3

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Генк (д)

2:1

Алжир

13.10.2022

ЛК

ГТ

Янис АМАШ

Днепр-1

Вадуц (г)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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