Алжирец Амаш открыл голевой счет легионеров Днепра-1 в еврокубках
За украинские клубы на международной арене забивали игроки 11 стан Африки
В матче с «Вадуцом» (2:1) 23-летний алжирец Янис Амаш открыл голевой счет легионеров «Днепра-1» в еврокубках. Кроме того, он стал представителем 38-й страны дальнего зарубежья, в том числе 11-й с Черного континента, чьи игроки забивали за украинские клубы на международной арене.
К слову, африканские футболисты первыми из легионеров отличились в еврокубках еще в трех клубах: «Шахтере» (нигериец Джулиус Агахова), «Динамо» (нигериец Лаки Идахор) и донецком «Металлурге» (камерунец Бернар Чутанг).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные еврокубковые голы за украинские клубы представителей стран Африки
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Нигерия
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Лугано (г)
|
1:2
|
Камерун
|
19.09.2002
|
КУ
|
Р1
|
Бернар ЧУТАНГ
|
Металлург Д
|
Вердер (д)
|
2:2
|
Кот-д’Ивуар
|
12.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Яя ТУРЕ
|
Металлург Д
|
Тирасполь (д)
|
3:0
|
Гвинея
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
Сараево (д)
|
3:0
|
Марокко
|
04.10.2007
|
КУ
|
Р1
|
Хишам МАХДУФИ
|
Металлист
|
Эвертон (д)
|
2:3
|
Зимбабве
|
16.07.2009
|
ЛЕ
|
КР2
|
Мусавенгоси МГУНИ
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО (д)
|
3:0
|
Сенегал
|
06.08.2009
|
ЛЕ
|
КР3
|
ПАПА ГУЙЕ
|
Металлист
|
Риека (д)
|
2:0
|
ДР Конго
|
29.08.2013
|
ЛЕ
|
КР4
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Актобе (д)
|
5:1
|
Мали
|
22.07.2021
|
ЛК
|
КР2
|
Ибрахим КАНЕ
|
Ворскла
|
КуПС (г)
|
2:2
|
Буркина-Фасо
|
10.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Генк (д)
|
2:1
|
Алжир
|
13.10.2022
|
ЛК
|
ГТ
|
Янис АМАШ
|
Днепр-1
|
Вадуц (г)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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