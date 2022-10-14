Пол СКОУЛЗ: «Молодой Роналду был особенным, как Холанд сейчас»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сравнил молодого Криштиану Роналду с нынешним форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

«Я никогда не думал, что он может забить 700 голов. Никогда не видел такого в молодом игроке. Если посмотреть, что он делал в «Реале», это сенсационный игрок.

Помню, как в августе 2003 года мы играли в предсезонке со «Спортингом». Я тогда подумал, что парень особенный. Он был другим, примерно как Холанд сейчас. Я не мог предположить, что он продолжит делать то, что показывал на поле тогда. Но то, чего он добился впоследствии, сенсационно. Он стал сверхъестественным нападающим».