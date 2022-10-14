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Англия
14 октября 2022, 11:30 | Обновлено 14 октября 2022, 11:31
216
0

Пол СКОУЛЗ: «Молодой Роналду был особенным, как Холанд сейчас»

Легенда «Манчестер Юнайтед» сравнил двух форвардов

14 октября 2022, 11:30 | Обновлено 14 октября 2022, 11:31
216
0
Пол СКОУЛЗ: «Молодой Роналду был особенным, как Холанд сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Скоулз

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сравнил молодого Криштиану Роналду с нынешним форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом:

«Я никогда не думал, что он может забить 700 голов. Никогда не видел такого в молодом игроке. Если посмотреть, что он делал в «Реале», это сенсационный игрок.

Помню, как в августе 2003 года мы играли в предсезонке со «Спортингом». Я тогда подумал, что парень особенный. Он был другим, примерно как Холанд сейчас. Я не мог предположить, что он продолжит делать то, что показывал на поле тогда. Но то, чего он добился впоследствии, сенсационно. Он стал сверхъестественным нападающим».

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Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эрлинг Холанд
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Источник BT Sport
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