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  4. Жозе МОУРИНЬО: «С акулами-неудачниками из ЛЧ в Лиге Европы будет весело»
Лига Европы
14 октября 2022, 10:54 | Обновлено 14 октября 2022, 10:55
96
0

Жозе МОУРИНЬО: «С акулами-неудачниками из ЛЧ в Лиге Европы будет весело»

Наставник «Ромы» - о матче против «Бетиса»

14 октября 2022, 10:54 | Обновлено 14 октября 2022, 10:55
96
0
Жозе МОУРИНЬО: «С акулами-неудачниками из ЛЧ в Лиге Европы будет весело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью 1:1 с «Бетисом» в четвертом туре Лиги Европы:

«Я рассматриваю «Бетис» в качестве претендента на победу в Лиге Европы. Но добавятся акулы-неудачники Лиги чемпионов, и будет весело.

Мы хотим двигаться дальше по турниру и финишировать вторыми в группе, но если мы закончим на третьем месте, то снова станем кандидатами на победу в Лиге конференций.

В Лиге Европы же реальность такова, что команды будут встречаться с акулами из Лиги чемпионов, которые окажутся на мели».

На данный момент «Рома» с 4 очками идет третьей в группе С Лиги Европы.

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Источник RMC Sport
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