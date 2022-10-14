Жозе МОУРИНЬО: «С акулами-неудачниками из ЛЧ в Лиге Европы будет весело»
Наставник «Ромы» - о матче против «Бетиса»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью 1:1 с «Бетисом» в четвертом туре Лиги Европы:
«Я рассматриваю «Бетис» в качестве претендента на победу в Лиге Европы. Но добавятся акулы-неудачники Лиги чемпионов, и будет весело.
Мы хотим двигаться дальше по турниру и финишировать вторыми в группе, но если мы закончим на третьем месте, то снова станем кандидатами на победу в Лиге конференций.
В Лиге Европы же реальность такова, что команды будут встречаться с акулами из Лиги чемпионов, которые окажутся на мели».
На данный момент «Рома» с 4 очками идет третьей в группе С Лиги Европы.
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