WTA14 октября 2022, 08:20 | Обновлено 14 октября 2022, 08:21
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Определились четвертьфиналистки турнира в Сан-Диего
В половине сетки Иги Cвёнтек сразу три американки
14 октября 2022, 08:20 | Обновлено 14 октября 2022, 08:21
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На турнире WTA 500 в Сан-Диего состоялись матчи второго круга.
Состав четвертьфинальных пар выглядит впечатляюще.
Сан-Диего. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [6]
Джессика Пегула [4] – Мэдисон Киз
Нижняя часть сетки
Арина Соболенко [3] – Донна Векич
Паула Бадоса [2] – Даниэль Коллинс
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