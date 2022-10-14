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WTA
14 октября 2022, 08:20 | Обновлено 14 октября 2022, 08:21
152
0

Определились четвертьфиналистки турнира в Сан-Диего

В половине сетки Иги Cвёнтек сразу три американки

14 октября 2022, 08:20 | Обновлено 14 октября 2022, 08:21
152
0
Определились четвертьфиналистки турнира в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На турнире WTA 500 в Сан-Диего состоялись матчи второго круга.

Состав четвертьфинальных пар выглядит впечатляюще.

Сан-Диего. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [6]
Джессика Пегула [4] – Мэдисон Киз

Нижняя часть сетки

Арина Соболенко [3] – Донна Векич
Паула Бадоса [2] – Даниэль Коллинс

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Ига Свёнтек Кори Гауфф Джессика Пегула Мэдисон Киз Арина Соболенко Донна Векич Паула Бадоса Даниэль Коллинс
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Источник Sport.ua
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