Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мексиканского теннисиста дисквалифицировали на 3 года за допинг
ATP
14 октября 2022, 07:44 |
52
0

Мексиканского теннисиста дисквалифицировали на 3 года за допинг

Луис Патино признался в употреблении двух запрещенных препаратов

14 октября 2022, 07:44 |
52
0
Мексиканского теннисиста дисквалифицировали на 3 года за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Патино

Мексиканец Луис Патино дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В июле в его пробе обнаружили метаболиты кленбутерола и станозолола. 18 сентября он признался в употреблении двух запрещенных анаболических препаратов.

Комиссия ITIA приняла его объяснения и смягчила наказание на один год по этому виду нарушения. Отсчет дисквалификации пойдет с 15 июля 2022-го, Патино сможет вернуться в тур 14 июля 2025 года.

29-летний Патино в одиночке поднимался на 267 позицию, в паре – на 239-ю. Выиграл четыре парных турнира ITF.

Также Луис был игроком сборной Мексики в Кубке Дэвиса. С 2017 по 2021 провел 11 матчей, четыре из которых выиграл.

По теме:
Украина призвала МОК к реакции на действия Международной федерации бокса
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
ФХУ запретила белорусам и россиянам принимать участие в чемпионате Украины
Луис Патино допинг дисквалификация
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник International Tennis Integrity Agency
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Футбол | 13 октября 2022, 21:41 106
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну

Судьбу встречи решил один результативный удар

ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
Война | 13 октября 2022, 16:20 0
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы

Информацию, раздуваемую врагом, очень быстро опровергли официальные источники

ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
Футбол | 14.10.2022, 00:30
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
Нелогично победили. Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Футбол | 13.10.2022, 23:55
Нелогично победили. Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Нелогично победили. Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Юный украинский теннисист сыграет на Итоговом турнире
Теннис | 12.10.2022, 23:16
Юный украинский теннисист сыграет на Итоговом турнире
Юный украинский теннисист сыграет на Итоговом турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хейни назвал условия для проведения боя с Ломаченко
Хейни назвал условия для проведения боя с Ломаченко
12.10.2022, 17:06 3
Бокс
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 4
Футбол
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
12.10.2022, 12:00
Футбол
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
13.10.2022, 01:25
Футбол
Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
12.10.2022, 16:43 4
Теннис
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
13.10.2022, 13:30 4
Хоккей
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
12.10.2022, 17:27
Футбол
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности