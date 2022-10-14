Мексиканского теннисиста дисквалифицировали на 3 года за допинг

Мексиканец Луис Патино дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В июле в его пробе обнаружили метаболиты кленбутерола и станозолола. 18 сентября он признался в употреблении двух запрещенных анаболических препаратов.

Комиссия ITIA приняла его объяснения и смягчила наказание на один год по этому виду нарушения. Отсчет дисквалификации пойдет с 15 июля 2022-го, Патино сможет вернуться в тур 14 июля 2025 года.

29-летний Патино в одиночке поднимался на 267 позицию, в паре – на 239-ю. Выиграл четыре парных турнира ITF.

Также Луис был игроком сборной Мексики в Кубке Дэвиса. С 2017 по 2021 провел 11 матчей, четыре из которых выиграл.