Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Клуж-Напоке
14 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
В 1/4 финала украинка сразится против Анны Блинковой (№138 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Нимайер – Паолини. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее девушки играли четыре раза, украинка пока не побеждала.
В следующем круге победительница сразится против Анны Бондар (№62 WTA) или Анастасии Потаповой (№48 WTA).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всего за 6 минут
Великий хоккейный голкипер с первого дня войны активно поддерживает Украину