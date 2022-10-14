Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В 1/4 финала украинка сразится против Анны Блинковой (№138 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Нимайер – Паолини. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки играли четыре раза, украинка пока не побеждала.

В следующем круге победительница сразится против Анны Бондар (№62 WTA) или Анастасии Потаповой (№48 WTA).

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