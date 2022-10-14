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Лига Европы
14 октября 2022, 05:03 | Обновлено 14 октября 2022, 05:18
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0

Известны 4 номинанта на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Сильнейший будет определен в голосовании

14 октября 2022, 05:03 | Обновлено 14 октября 2022, 05:18
100
0
Известны 4 номинанта на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые поборются за признание лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

На победу претендуют Виктор Оливейра из «Браги», оформивший хет-трик в матче с «Рояль Унионом» (3:3), Джоуи Верман, оформивший дубль за ПСВ в игре с «Цюрихом» (5:0), Вильям Вик Бевинг, который забил два гола за «Штурм» в поединке с «Лацио» (2:2), а также вратарь «Омонии» Франсис Узохо, сделавший 11 сэйвов в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Лучший игрок 4-го тура будет определен в голосовании, которое проводится на официальном сайте УЕФА.

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Источник УЕФА
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