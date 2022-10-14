Реал Сосьедад – Шериф – 3:0. Без Коваля беда. Видео голов и обзор матча

В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги Европы испанский клуб «Реал Сосьедад» добился дома крупной победы 3:0 над «Шерифом» из Молдовы, за который играет украинский голкипер Максим Коваль.

Впрочем, Коваль в прошедшем поединке на поле не появлялся – он находился в запасе «Шерифа».

Победа позволил «Реал Сосьедаду» досрочно оформить путевку в плей-офф Лиги Европы.

Турнирное положение в группе Е Лиги Европы

Видеообзор матча