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  4. Реал Сосьедад – Шериф – 3:0. Без Коваля беда. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
14 октября 2022, 03:20 |
65
0

Реал Сосьедад – Шериф – 3:0. Без Коваля беда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

14 октября 2022, 03:20 |
65
0
Реал Сосьедад – Шериф – 3:0. Без Коваля беда. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Сосьедад

В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги Европы испанский клуб «Реал Сосьедад» добился дома крупной победы 3:0 над «Шерифом» из Молдовы, за который играет украинский голкипер Максим Коваль.

Впрочем, Коваль в прошедшем поединке на поле не появлялся – он находился в запасе «Шерифа».

Победа позволил «Реал Сосьедаду» досрочно оформить путевку в плей-офф Лиги Европы.

Турнирное положение в группе Е Лиги Европы

Видеообзор матча

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Лига Европы видео голов и обзор Реал Сосьедад Шериф Тирасполь Максим Коваль
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Источник Sport.ua
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