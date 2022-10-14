Лига Европы14 октября 2022, 03:20 |
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Реал Сосьедад – Шериф – 3:0. Без Коваля беда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы
14 октября 2022, 03:20 |
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В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура Лиги Европы испанский клуб «Реал Сосьедад» добился дома крупной победы 3:0 над «Шерифом» из Молдовы, за который играет украинский голкипер Максим Коваль.
Впрочем, Коваль в прошедшем поединке на поле не появлялся – он находился в запасе «Шерифа».
Победа позволил «Реал Сосьедаду» досрочно оформить путевку в плей-офф Лиги Европы.
Турнирное положение в группе Е Лиги Европы
Видеообзор матча
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