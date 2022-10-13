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Лига конференций
13 октября 2022, 22:42 | Обновлено 13 октября 2022, 22:53
801
0

ВИДЕО. Янис Амаш открыл счет для Днепра-1. Вадуц быстро уравнял ситуацию

В Лихтенштейне проходит матч 4-го тура Лиги конференций

13 октября 2022, 22:42 | Обновлено 13 октября 2022, 22:53
801
0
ВИДЕО. Янис Амаш открыл счет для Днепра-1. Вадуц быстро уравнял ситуацию
СК Днепр-1. Янис Амаш

13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций играют «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1»

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Матч проходит в Лихтенштейне. «Днепр-1» набрал 4 очка из 9 и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Янис Амаш открыл счет для Днепра-1. Вадуц быстро уравнял ситуацию

ГОЛ! 0:1. Амаш, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Растодер, 30 мин.

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Источник Sport.ua
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