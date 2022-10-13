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Лига Европы
13 октября 2022, 21:27 | Обновлено 13 октября 2022, 21:54
2142
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ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной

Прибыль от продажи футболок будет полностью передана украинской ассоциации

13 октября 2022, 21:27 | Обновлено 13 октября 2022, 21:54
2142
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ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский клуб «Ренн» проявил солидарность с Украиной, пострадавшей от войны против российских оккупантов.

В заявлении клуба «Ренн» сказано:

«Чтобы подтвердить свою солидарность с украинским народом, «Ренн» продаст на аукционе футболки своей команды сегодня в Кракове. Прибыль будет полностью передана украинской ассоциации, которую представляет клуб «Динамо» Киев».

13 октября «Динамо» и «Ренн» встречаются в Кракове в матче 4-го тура Лиги Европы.

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Источник ФК Ренн
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