ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной

Французский клуб «Ренн» проявил солидарность с Украиной, пострадавшей от войны против российских оккупантов.

В заявлении клуба «Ренн» сказано:

«Чтобы подтвердить свою солидарность с украинским народом, «Ренн» продаст на аукционе футболки своей команды сегодня в Кракове. Прибыль будет полностью передана украинской ассоциации, которую представляет клуб «Динамо» Киев».

13 октября «Динамо» и «Ренн» встречаются в Кракове в матче 4-го тура Лиги Европы.