ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
Прибыль от продажи футболок будет полностью передана украинской ассоциации
Французский клуб «Ренн» проявил солидарность с Украиной, пострадавшей от войны против российских оккупантов.
В заявлении клуба «Ренн» сказано:
«Чтобы подтвердить свою солидарность с украинским народом, «Ренн» продаст на аукционе футболки своей команды сегодня в Кракове. Прибыль будет полностью передана украинской ассоциации, которую представляет клуб «Динамо» Киев».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
13 октября «Динамо» и «Ренн» встречаются в Кракове в матче 4-го тура Лиги Европы.
[SOLIDARITÉ]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 13, 2022
Pour affirmer sa solidarité au peuple ukrainien, le SRFC mettra aux enchères les maillots portés par son équipe ce soir à Cracovie.
Les bénéfices seront intégralement reversés à une association ukrainienne identifiée avec le Dynamo de Kiev. pic.twitter.com/Tzr1y3M5Aa
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